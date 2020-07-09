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- İkinci çeyrekte en çok indirilen mobil oyunlar
İkinci çeyrekte en çok indirilen mobil oyunlar
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 14:28
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina süreleri boyunca oyun sektörü oldukça hareketlendi.
App Annie'nin yayınladığı rapora göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde haftalık 1.2 milyar oyun indirmesi ile rekor kırıldı.
Android'in uygulama ve oyun mağazası Google Play Store'daki oyun indirmeleri; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak, 11 milyara kadar yükseldi.
İkinci çeyrekte android ve iOS'ta toplam oyun indirme sayısı ise 14 milyar oldu. Google Play Store’da en fazla harcama ABD, Japonya ve Güney Kore’de gerçekleşirken, iOS’ta en çok harcama yapan ülke ise ABD oldu.
EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR
App Annie’nin raporuna göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde en fazla indirilen oyunlar şu şekilde:
- Save The Girl
- Gardenscapes - New Acres
- Free Fire
- PUBG MOBILE
- Ludo King
- Subway Surfers
- My Talking Tom Friends
- Fishdom: Deep Dive
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Hunter Assassin
EN ÇOK HARCAMA YAPILAN OYUNLAR
2020'nin ikinci çeyreğinde, tüketicilerin en çok harcama yaptığı oyunlar ise şöyle:
- Honour of Kings
- ROBLOX
- Monster Strike
- Pokemon GO
- Coin Master
- PUBG MOBILE
- Gardenscapes - New Acres
- Game For Peace
- Candy Crush Saga
- Fate / Grand Order
EN FAZLA AYLIK AKTİF OYUNCUYA SAHİP OYUNLAR
2020'nin ikinci çeyreğinde, aylık aktif oyuncu sayısıyla zirvede yer alan oyunlar:
- PUBG MOBILE
- Candy Crush Saga
- Ludo King
- Call of Duty: Mobile
- Free Fire
- Subway Surfers
- Clash of Clans
- Pokemon GO
- 8 Ball Pool
- ROBLOX