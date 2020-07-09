İkinci çeyrekte en çok indirilen mobil oyunlar

İkinci çeyrekte en çok indirilen mobil oyunlar

App Annie, 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin mobil oyun verilerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina süreleri boyunca oyun sektörü oldukça hareketlendi.

App Annie'nin yayınladığı rapora göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde haftalık 1.2 milyar oyun indirmesi ile rekor kırıldı.

Android'in uygulama ve oyun mağazası Google Play Store'daki oyun indirmeleri; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak, 11 milyara kadar yükseldi.

İkinci çeyrekte android ve iOS'ta toplam oyun indirme sayısı ise 14 milyar oldu. Google Play Store’da en fazla harcama ABD, Japonya ve Güney Kore’de gerçekleşirken, iOS’ta en çok harcama yapan ülke ise ABD oldu.





EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR

App Annie’nin raporuna göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde en fazla indirilen oyunlar şu şekilde:

Save The Girl

Gardenscapes - New Acres

Free Fire

PUBG MOBILE

Ludo King

Subway Surfers

My Talking Tom Friends

Fishdom: Deep Dive

Brain Test: Tricky Puzzles

Hunter Assassin

EN ÇOK HARCAMA YAPILAN OYUNLAR

2020'nin ikinci çeyreğinde, tüketicilerin en çok harcama yaptığı oyunlar ise şöyle:

Honour of Kings

ROBLOX

Monster Strike

Pokemon GO

Coin Master

PUBG MOBILE

Gardenscapes - New Acres

Game For Peace

Candy Crush Saga

Fate / Grand Order

EN FAZLA AYLIK AKTİF OYUNCUYA SAHİP OYUNLAR

2020'nin ikinci çeyreğinde, aylık aktif oyuncu sayısıyla zirvede yer alan oyunlar: