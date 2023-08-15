İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden birinin sırları ortaya çıktı İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri olan Bulge muharebesinin (Ardenler Taarruzu) kalıntıları, LİDAR sensörlü drone'lar sayesinde tespit edildi.

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Bulge Muharebesi (Ardenler Taarruzu), II. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi'nde gerçekleşen ve Almanya ile Müttefik güçler arasında yaşanan büyük çaplı bir askeri çatışma olarak adlandırılıyor.

Bulge Muharebesi, 16 Aralık 1944 ile 25 Ocak 1945 tarihleri arasında gerçekleşti ve Almanya'nın son büyük taarruzu olarak kabul edilir.

Almanlar, Müttefik kuvvetlerini Arden Ormanları bölgesinde şaşırtarak bir saldırı başlattı. Hedefleri, Müttefik kuvvetlerini ikiye bölmek ve Belçika'nın liman kenti Antwerp'i ele geçirerek Müttefik tedarik hatlarını kesmekti.

Alman taarruzu, başlangıçta Müttefik kuvvetleri için büyük bir sürpriz oldu ve Almanlar ilerleme kaydettiler. Ancak Müttefikler, hızla savunma düzenlemeleri yaptılar ve zorlu koşullara rağmen direndiler.

Hava şartlarının iyileşmesi ve hava destek birimlerinin etkinliği sayesinde Müttefikler saldırıya karşı koymayı başardılar.

Yıllar sonra izler bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri olan Bulge muharebesinin (Ardenler Taarruzu) kalıntılar, LİDAR sensörlü drone'lar sayesinde tespit edildi.

Belçika ve Lüksemburg arasındaki yoğun ormanlık bölge, neredeyse 80 yıldır ağaçların altında gizleniyor.

Arazide sığınaklar, bomba kraterleri ve hatta birliklerin silahlarını yerleştirdiği topçu mevzileri dahil olmak üzere yaklaşık 1.000 farklı bölge bulundu.

Belçika'daki Ghent Üniversitesi'ndeki uzmanların öncülüğünde bulguları detaylandıran yeni çalışma Antiquity dergisinde yayınlandı.

Şimdiye kadar, bölgedeki yoğun orman örtüsü, savaşın izlerini uçaklardan ve hatta uydulara monte edilmiş geleneksel kameralardan gizlemişti.

Havadan çekilen fotoğraflar ağaç gölgeliklerinin arkasını göremezken, tüm alanı yürüyerek keşfetmek, ormanın boyutu nedeniyle iyi bir seçenek olmadı.

Bu nedenle, yakındaki nesnelerin 3D modellerini ve haritalarını oluşturmak için yansıyan ışığı kullanan LiDAR ile donatılmış İHA'lar kullanıldı.

Daha geleneksel yöntemlerin aksine, LiDAR ağaç örtüsüne nüfuz eder ve bitki örtüsünün altında gizlenmiş arkeolojik özellikleri üç boyutlu hale getirerek tespit eder.

Genel olarak, teknoloji arazide 941 özellik buldu ve bunların çoğu daha sonra ziyaret edildi ve onaylandı.

Savaş hakkında yeni bilgiler elde edildi

Araştırmacılar, yeni tanımlanan özellikleri yerinde ziyaret ederek, bunları belirli olaylara da bağlayabildiler.

Örneğin, Amerikan topçu setlerinde Alman nesnelerinin keşfedilmesiyle ekip, Alman kuvvetlerinin terk edilmiş Amerikan tahkimatlarından yararlandığını belirledi.

Bu nesneler arasında kullanılmayan bir el bombası, Alman fişekleri ve kırık bir plaka vardı - bu, bölgenin Amerikalılardan sonra kullanıldığını büyük ölçüde gösteriyor.

Araştırma ekibi, 2008'de yapılan önceki araştırmalarda yalnızca 11 özellik bilindiğinden, yeni çalışmanın savaşın kapsamı ve önemi hakkında ilk kez bir anlayış sağladığını söylüyor.

Dahası, teknikleri Avrupa'daki diğer ağaçlık alanlara uygulanabilir, bu sayede savaşın farklı bölgelerinde gizlenmiş şeyler de ortaya çıkarılabilir.