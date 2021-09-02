İkinci el cep telefonu ve tabletlerde bilgilendirme etiketi dönemi

Yenileme işlemi yapılmadan ikinci elde satışa çıkan cep telefonu ve tabletlerin bilgilendirme etiketiyle satılması zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla birlikte; yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satılması zorunlu oluyor.

YENİLEMEDE BİR YIL ŞARTI

Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikte, cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştu.

Yeni düzenlemeyle, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj (SMS) kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak.

Ayrıca, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.

ALICILAR KONTROL EDEBİLECEK

Yönetmelikle yetkili alıcının sorumluluklarında da değişiklik yapıldı. Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından kontrol edecek.

Kullanılmış malın değerleme işlemini, malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde sonuçlandıracak olan yetkili alıcı, bu sürede tüketicinin söz konusu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alacak.

Yetkili alıcı, onay alındığında tüketiciye ödemeyi yapacak veya yapılmasını sağlayacak. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 iş gününe kadar uzatılabilecek. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilecek.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON NEDİR

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır. Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor. Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.