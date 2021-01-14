İklim değişikliği, çocukların besin çeşitliliğini azaltıyor

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık artışının sonuçlarına dikkat çekti.

Sıcaklık artışının, çocuklarda yetersiz beslenmenin ortaya çıkmasında en az yoksulluğa bağlı etkenler kadar önemli olduğu ortaya konuldu.

"Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Vermont Üniversitesi'nden araştırmacılar, sonuçları "Environmental Research Letters" dergisinde yayınlanan araştırmada, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 19 ülkede yaşayan 107 bin çocuğun günlük beslenmelerini inceledi.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ AZALIYOR

Araştırmacılar, iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık ve yağış artışının çocukların besin çeşitliliğini azalttığını belirledi.

Araştırmanın bulgularına göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerde 5 yaş altı çocuklar et, süt, balık, baklagiller, tahıllar ve yeşilliklerden oluşan 10 kalemlik ürün sepetinden bir günde ortalama 3,2'sini tüketebiliyor.

ÖNEMLİ VİTAMİNLER SAĞLANAMIYOR

Söz konusu ülkelerde 5 yaşından küçük her 3 çocuktan biri, çocuk gelişimi için kritik demir, çinko, folik asit, A ve D vitaminleri gibi mikro-besinleri alamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019'da dünya genelinde 5 yaşından küçük 144 milyon çocuk yetersiz beslenmeden kaynaklanan gelişim bozukluklarından, 47 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenmeye bağlı aşırı zafiyetten muzdarip olmuştu.