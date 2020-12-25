İklim değişikliği nedeniyle Hazar Denizi küçülebilir

Bilim insanları, iklim değişikliği ile birlikte artan sıcaklığın on yıllar içinde Hazar Denizi'nin küçülmesine neden olabileceğini açıkladı.

Avrupa ve Asya arasında uzanan ve Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'a kıyısı bulunan Hazar Denizi, dünyanın en büyük iç su kütlesine sahip.

Hazar Denizi'nin su seviyesi, tarım gibi insani süreçler ve bölgedeki yağışları periyodik olarak etkileyen iklim değişikliği nedeniyle geçen yüzyılda değişime uğradı.

HAZAR DENİZİ YOK OLABİLİR

Bilim insanları, artan sıcaklıkların Hazar Denizi üzerindeki buharlaşma oranını artırabileceği ve bunun uzun vadede su seviyesinin azalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca araştırmacılara göre bu durum, yerel halk ve vahşi yaşam için "yıkıcı" etkilere yol açabilir.

Hazar Denizi'ndeki su seviyesinin, gelecekteki sera gazı salımı oranına bağlı olarak, 2020'den 2100 yılına kadar 9 ila 18 metre arasında azalabileceği tespit edildi.

Çalışmaya göre 9 metrelik düşüş, deniz yüzeyinin yüzde 23, 18 metrelik düşüşse yüzde 34 küçülmesine neden olacak.

Deniz biyoçeşitliliği üzerine araştırmalar yapan Dr. Frank Wesselingh, "Bu tahminler doğruysa, özellikle bölgede yaşayan halk açısından sonuçlar çok büyük olacak. Kuzey Hazar civarındaki önemli balıkçılık alanlarının çoğu yok olabilir.

Hazar Denizi boyunca tüm kıyı bölgesi kuruyarak bütün kıyı kaynaklarını ve limanları tehdit edebilir." ifadelerini kullandı.