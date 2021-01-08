İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile istenmeyen mesaj ve çağrılar nasıl engellenir

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile istenmeyen mesaj ve çağrılar nasıl engellenir

Ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla hayata geçirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden, istenmeyen çağrı ve mesajları nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

Cep telefonu kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında istenmeyen mesajlar ve aramalar geliyor. Birçok şirket, kendi ürünlerini veya bilgilendirme mesajlarını arayarak veya SMS olarak kullanıcıların telefonuna gönderebiliyor.

İzinsiz çağrı, e-posta veya SMS gönderimine dair artan şikayetler, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı ve ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesaj ve çağrıların gönderimi artık son buluyor.

İYS NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni sistem ile birlikte, kendisine ticari mesaj gönderilmesine izin veren kişilerin numaraları ya da e-posta adresleri, İYS sistemine kayıtlı olacak. İYS'den onay almadan hiçbir şirket kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.

Ayrıca İYS’ye kayıt yaptırmayan şirketler, hem numara listesini kaybedecek hem de çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.

İYS İLE İSTENMEYEN SMS VE ÇAĞRILAR NASIL ENGELLENİR

İYS sistemi ile mesaj veya çağrı almak istemediğiniz kurumları kapatabiliyor veya her kurumun mesaj gönderme veya arama iznini ayrı ayrı düzenleyebiliyorsunuz.

İYS ile birlikte istenmeyen SMS ve çağrıları engellemek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

1- Öncelikle iys.org.tr adresine gidin ve sağ üst köşeden "Vatandaş Girişi" seçeneğine tıklayın.

2- Daha sonra karşınıza iki giriş seçeneği çıkacak. İster e-devlet hesabınızla, isterseniz de cep telefonu numaranızla sisteme giriş yapabilirsiniz.

3- İYS aydınlatma metnini okuyun ve daha sonra "Okudum, anladım" kutusunu işaretledikten sonra, "Kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın.

4- Daha sonra size çağrı veya SMS gönderme iznine sahip tüm kurumların listesi karşınıza çıkacak.

5- Çağrı veya SMS izni vermek istemediğiniz kurumun üzerine tıklayın. Ardından mesaj veya arama izinlerinden hangisini vermek istemiyorsanız, ONAY seçeneğini RET konumuna getirin ve KAYDET'e tıklayın.

Bu işlemleri her kurum için teker teker uygulayarak, size gönderilen istenmeyen SMS ve çağrıları engelleyebilirsiniz.

RET bildirimlerinin iletilmesini takip eden 3 iş günü içinde Hizmet Sağlayıcı tarafından iletişim adresinize ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.