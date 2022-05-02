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    İlk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

    Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre, yılın ilk 3 ayında en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 12:34
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    İlk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan akıllı telefon üreticileri, birçok ülkedeki satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

    Salgın nedeniyle artan talep, her ne kadar markalara olumlu yansısa da normalleşme döneminde satışlarda düşüş yaşanıyor.

    Strategy Analytics, küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili son raporunu yayınladı. Paylaşılan rapora göre, yılın ilk 3 ayında 314 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha düşük.

    Samsung satışlarda lider

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk çeyrekte 74,5 milyon sevkiyat ve yüzde 24’e yakın pay ile ilk çeyrekte liderliğini korudu.

    En çok satan markalar listesinde ikinci sırada ise 57 milyon sevkiyat ve yüzde 18,2 payla Apple yer alıyor.

    samsung

    Paylaşılan rapora göre, yılın ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satan ilk 5 marka şu şekilde:

    • Samsung: 74,5 milyon sevkiyat
    • Apple: 57 milyon sevkiyat
    • Xiaomi: 39 milyon sevkiyat
    • OPPO: 29,8 milyon sevkiyat
    • Vivo: 25,4 milyon sevkiyat
    • Diğer: 97,1 milyon sevkiyat

    sevkiyat


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