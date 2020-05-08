İlk çeyrekte en çok satılan akıllı telefonlar

İlk çeyrekte en çok satılan akıllı telefonlar

Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satılan 10 akıllı telefon belli oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk üç aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de uygun fiyatlı telefonlar satılmaya devam etti.

Canalys, yayınladığı yeni bir raporda, ilk çeyrekte en çok satılan 10 telefonu açıkladı. Bu telefonların hepsi; Apple, Xiaomi ve Samsung modellerinden oluşuyor.

EN ÇOK SATAN TELEFON iPHONE 11 OLDU

İlk üç aylık dönemde 18 milyon satan iPhone 11, en çok satılan akıllı telefon olmayı başardı. Apple; iPhone 11 haricinde, 3 milyon satışla iPhone 11 Pro ve 4 milyon satışla Pro Max modellerini de ilk 10'a sokmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tim Cook, koronavirüsten çok fazla etkilenmeyeceklerini ve yeniden ayağa kalkacaklarını açıklamıştı. Rakamlara baktığımızda ise Cook'un haklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü iPhone 11, rakiplerine ciddi şekilde fark atmış durumda.

XIAOMI, 3 REDMI MODELİ İLE LİSTEYE DAHİL OLDU

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettği Redmi serisi, en çok satan akıllı telefonlar listesine 3 modelle birlikte girmeyi başardı.

Redmi Note 8 ve 8T modellerinde 8 milyonluk satış elde eden Xiaomi, ikinci sıraya yerleşti. Bu modelleri 5 milyonla Redmi Note 8 Pro ve 3 milyonla Redmi 8A izledi.

SAMSUNG'UN 4 AKILLI TELEFONU İLK 10'DA YER ALDI

Samsung'un A51 modeli, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 milyon adet satarak, en çok satılan üçüncü akıllı telefon oldu. Güney Koreli şirketin Galaxy A serisiyle elde ettiği başarı, bu listeye de yansıdı.

Samsung; Galaxy A51'in yanı sıra Galaxy A10s, Galaxy A20s ve Galaxy A01 ile listeye dahil oldu.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK SATILAN 10 AKILLI TELEFON: