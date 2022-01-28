İlk çeyrekte MIUI 13 alacak telefonlar belli oldu

MIUI 13'ün global dağıtımına başlayan Xiaomi, ilk 3 ayda hangi modellerin güncelleme alacağını açıkladı.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte karşımıza çıkmıştı.

MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek.

Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.

İLK ÇEYREKTE MIUI 13 ALACAK TELEFONLAR

MIUI 13 güncellemesi, ilk yayınlandığında yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise güncelleme, dünya genelindeki kullanıcılar için yayınlanıyor.

Xiaomi, MIUI 13'ü global versiyonunun 2022'nin ilk çeyreğinde Mi 11 ve 11T serisi ve Redmi Note 10 ve Note 11 serisi cihazlara sunulacağını açıkladı.

Bu seriler haricinde; Redmi Note 8 (2021), Redmi 10 ve Xiaomi Pad 5 de bu çeyrekte arayüzün güncel versiyonuna kavuşacak.

İlk çeyrekte MIUI 13 alacak telefonlar: