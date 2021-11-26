İlk defa bir akıllı telefon AnTuTu'da 1 milyon puanını aştı

İlk defa bir akıllı telefon AnTuTu'da 1 milyon puanını aştı

Realme'ye ait olduğu belirtilen gizemli bir telefon, AnTuTu'da 1 milyon puan barajını aşan ilk akıllı telefon oldu.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor. Biz de aylık bazda açıklanan verileri zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, daha güçlü telefonlar karşımıza çıkıyor. Bu da AnTuTu puanlarına doğrudan yansıyor.

Daha önce AnTuTu'da 858 bin 734 puan alan Nubia Red Magic 6, en güçlü akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak Realme'ye ait olan ve henüz duyurulmayan "RMX3301" model numaralı telefon, rekorları altüst etti.

1 MİLYON PUAN BARAJINI GEÇTİ

Gelecek yıl "GT Pro 2 5G" ismiyle karşımıza çıkması beklenen Realme modeli, AnTuTu'da tam 1 milyon 025 bin 215 puan alarak zor bir rekora imza attı.

Realme GT Pro 2 5G'nin bu kadar yüksek puan alabilmesinin asıl nedeni ise kullandığı Snapdragon 898 işlemcisi.

Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı bu işlemci, görünüşe göre performansı oldukça yukarılara çekiyor.

Realme'nin yaklaşan amiral gemisi telefonu hakkında şimdilik kesin bilgiler yok. Ancak iddialara göre telefon; 6.51 inç FHD + AMOLED ekrana, 125 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya, 50 MP ana arka kameraya ve Android 11 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzüne ev sahipliği yapacak.