Euro
8.9372
-0.88%
Dolar
7.4847
-0.35%
Altın
408.22
-0.72%
Borsa
1.543
0.31%
Bitcoin
361.400
-1.36%
EXEN Coin
16.07
-2.90%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    İlk defa bir göktaşında yaşama dair kanıt bulundu

    Itokawa adlı göktaşından getirilen numuneleri inceleyen Japon bilim insanları, su ve organik moleküller keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlk defa bir göktaşında yaşama dair kanıt bulundu

    Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği Hayabusa adlı uzay görevinde, Itokawa adlı göktaşına bir araç fırlatmış ve örnek toplamayı başarmıştı. Daha sonra ise toplanan örnekler Dünya’ya geri getirilmişti.

    Itokawa’dan toplanan numuneleri laboratuvarlarda inceleyen Japon bilim insanları, son derece önemli bulgulara rastladı.

    SU VE ORGANİK MOLEKÜL BULUNDU

    Yapılan açıklamaya göre bilim insanları, göktaşından getirilen numunelerde hem su hem de organik moleküller tespit etti.

    İlk defa bir göktaşında yaşama dair kanıt bulundu #1

    Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Itokawa, oluştuğu günden bu yana bir kez parçalanıp yeniden bir araya geldi.

    Araştırmacı Queenie Chan, keşif ile ilgili yaptığı açıklamada bulguların bir göktaşının karmaşık geçmişindeki ayrıntıları sunduğunu ve yaşamı boyunca geçirdiği evrimin Dünya’nınki ile benzer olduğunu söyledi.

    Itokawa’da yaşamın ortak bileşimleri olan su ve organik moleküller keşfedilmiş olması, bilim insanlarının Dünya dışı yaşam arayışındaki odaklarını bambaşka bir yere kaydırabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir