İlk defa bir göktaşında yaşama dair kanıt bulundu

İlk defa bir göktaşında yaşama dair kanıt bulundu

Itokawa adlı göktaşından getirilen numuneleri inceleyen Japon bilim insanları, su ve organik moleküller keşfetti.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği Hayabusa adlı uzay görevinde, Itokawa adlı göktaşına bir araç fırlatmış ve örnek toplamayı başarmıştı. Daha sonra ise toplanan örnekler Dünya’ya geri getirilmişti.

Itokawa’dan toplanan numuneleri laboratuvarlarda inceleyen Japon bilim insanları, son derece önemli bulgulara rastladı.

SU VE ORGANİK MOLEKÜL BULUNDU

Yapılan açıklamaya göre bilim insanları, göktaşından getirilen numunelerde hem su hem de organik moleküller tespit etti.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Itokawa, oluştuğu günden bu yana bir kez parçalanıp yeniden bir araya geldi.

Araştırmacı Queenie Chan, keşif ile ilgili yaptığı açıklamada bulguların bir göktaşının karmaşık geçmişindeki ayrıntıları sunduğunu ve yaşamı boyunca geçirdiği evrimin Dünya’nınki ile benzer olduğunu söyledi.

Itokawa’da yaşamın ortak bileşimleri olan su ve organik moleküller keşfedilmiş olması, bilim insanlarının Dünya dışı yaşam arayışındaki odaklarını bambaşka bir yere kaydırabilir.