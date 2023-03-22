İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geliyor WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliğinin ekleneceği ortaya çıktı. Ayrıca yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, Android beta sürümünde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik tespit edildi.

WhatsApp'ta mesaj sabitleme dönemi

Kullanıcılar anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a eklenecek yeni özellik sayesinde, önemli mesajlardan haberdar olabilecek.

Yeni özellik sayesinde, diğer kullanıcıların gözünden kaçmasını istemediğiniz önemli mesajları sabitleyebileceksiniz.

Paylaşılan ekran görüntüsü, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bize bilgi veriyor.

Bir mesajın üzerine basılı tutulduğunda, "Sabitle" seçeneği ortaya çıkacak. Bu sayede, söz konusu mesaj sohbette sabitlenmiş olacak. Bu işlem uygulanan mesajların üzerinde bir toplu iğne simgesi bulunacak.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan mesaj sabitleme özelliğinin hangi tarihte kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.