İlk GTA 6 fragmanı için geri sayım: Tarih belli oldu! Rockstar Games, X yani eski adıyla Twitter'da yaptığı açıklamada, aralık ayının başlarında GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacaklarını açıklamıştı. Şimdi ise fragmanın net yayınlanma tarihi ortaya çıktı.

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Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Etkileşim rekoru kırdı

Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.

GTA 6'nın fragman tarihi

Rockstar Games merakla beklenenGTA 6'nın ilk fragmanının5 Aralık'ta Türkiye saati ile17:00'de yayınlanacağını resmen duyurdu.

Başlangıçta fragmanın 7-8 Aralık gecesi düzenlenecek The Game Awards 2023'e saklanması bekleniyordu. Ancak gelen bilgiler, daha erkene alındığını gösteriyor.

Şirket sadece tarih ve saati içeren bir poster yayınladı. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Duyuru palmiye ağaçlarının yer aldığı bir poster ile yapıldı. Daha önce gelen bilgiler, oyunun Vice City'de geçeceğini zaten gösteriyordu.

GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.