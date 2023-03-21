İlk hamle BBC'den! Şirketler de TikTok'u yasaklıyor İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, yaptığı açıklamada, şirket çalışanlarına TikTok'u silmesini "önerdiğini" söyledi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

Şirketler de TikTok'u yasaklamaya başladı

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, yaptığı açıklamada, şirket çalışanlarına TikTok'u silmesini "önerdiğini" açıkladı.

Yayın kuruluşu, tüm şirket telefonlarından TikTok’un silinmesi için çağrıda bulundu. BBC'ye yakın bazı kaynaklar, yakın zamanda şirket içinde TikTok'un kalıcı olarak yasaklanabileceğini söylüyor.

BBC yetkililerine göre, pek çok büyük medya kuruluşu, TikTok’u silmeleri için çalışanlarını uyarmaya başlamış durumda.

Konuyla ilgili açıklama yapan TikTok sözcüsü, BBC’nin endişelerinin ve korkularının yersiz olduğunu ve kendileriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.