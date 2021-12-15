İlk katlanabilir iPhone modeli 2023'ten önce gelmeyecek

Analistlere göre Apple, 2023 yılından önce katlanabilir bir iPhone modeli tanıtmayacak.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Ünlü analist Ross Young, Apple'ın katlanabilir iPhone'u en erken 2023 yılında tanıtacağını söyledi. Bu nedenle gelecek yıl böyle bir model tanıtılması beklenmiyor.

Katlanabilir iPhone söylentileri son aylarda zayıflamıştı, ancak Apple'ın katlanabilir ekranlı cihazların prototipleri üzerinde çalıştığına dair kanıtlar her geçen gün çoğalıyor.

KATLANABİLİR iPHONE HAKKINDA BİLGİLER

Güney Kore'nin köklü haber kaynaklarından Business Korea, Apple'ın katlanabilie iPhone'lar için LG ile iş birliği yaptığını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda, iPhone'un katlanabilir ekranları LG fabrikasından çıkacak.

İddialara göre LG'nin Apple için ürettiği ekran, tamamen açıldığında 7,5 inç büyüklüğe sahip olacak.

Bildiğiniz Apple, birçok üründe yüksek fiyat politikası izliyor. Katlanabilir ekranlı modellerin günümüzde bir hayli pahalı olduğunu düşünürsek, böyle bir iPhone'un normal iPhone'lardan birkaç kat pahalı olmasını bekleyebiliriz.