İlk kez bir öte gezegende manyetik alan tespit edildi

İlk kez bir öte gezegende manyetik alan tespit edildi

Bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri inceleyerek Güneş sistemi dışındaki bir gezegende ilk kez manyetik alan belirtilerine rastladı.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri inceleyerek Güneş sistemi dışındaki bir gezegende ilk kez manyetik alan belirtilerine rastladı.

KARBON İYONLARI KEŞFEDİLDİ

Dünya'dan 123 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Neptün büyüklüğündeki HAT-P-11b isimli öte gezegende, karbon iyonları tespit edildi.

"Manyetik alanlarla etkileşime giren yüklü parçacıklar" diye tanımlanan karbon iyonları, gezegenin manyetosferi olabileceği anlamına geliyor.

GEZEGENDE YAŞAM İHTİMALİ YOK

Tüm bu veriler, söz konusu öte gezegende yaşam olabileceğini düşündürüyor. Ancak yaşamın var olmasında manyetik alan tek başına yeterli değil. Aynı zamanda gezegenin, yıldızına olan uzaklığı da yaşamı etkiliyor.

HAT-P-11b, kendi yıldızına Dünya'ya kıyasla 20 kat yakın. Bu da gezegenin üst atmosferinin adeta sıcaktan kaynadığı anlamına geliyor. Bu sıcaklık, gezegeni yaşam için oldukça elverişsiz yapıyor.

MANYETOSFER NEDİR

Zararlı parçacıkların yüzeye ulaşmasını engelleyen manyetosfer, gezegenin atmosferini koruyan bir zırh gibi düşünülebilir.

Örneğin Güneş'ten Dünya'ya gelen radyoaktif parçacıklar manyetosfer engeline takılarak yüzeye ulaşamıyor.