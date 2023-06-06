İlk kez uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi ışınlandı ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, uzayda yakalanan Güneş enerjisini ilk kez Dünya'ya ışınlamayı başardı.

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Dünyada birçok ülke yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarını artırıyor. Son zamanlarda ise ülkeler gözlerini uzaya dikti.

Çin, uzayda güneş enerjisi ile çalışan ilk istasyonu kurmak için çalışmalara devam ederken, Japonya da uzaya güneş panelleri kurma projesi için çalışıyor.

İlk defa uzaydan enerji elde edildi

ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, uzayda yakalanan güneş enerjisini ilk kez Dünya'ya ışınlamayı başardı.

Söz konusu başarı, ocak ayında yörüngeye fırlatılan ve güneş enerjisini toplayıp yansıtmaya yarayan MAPLE adlı bir cihaz sayesinde gerçekleşti.

Son deneyde MAPLE'ın verici dizisi, mikrodalgalar aracılığıyla uzayda toplanmış güneş enerjisini, enstitünün kampüsündeki Gordon ve Betty Moore Mühendislik Laboratuvarı'nın çatısına yerleştirilen bir alıcıya ışınladı.

Güneş enerjisini uzaydan kablosuz olarak iletme çalışmalarının, yenilenebilir enerji ve özellikle de güneş enerjisinin yaygın kullanımını için devrim yaratan sonuçları olabilir.

Örneğin Japonya, uzaydan iletilen güneş enerjisini 2030'ların ortalarında kullanmaya başlamayı planlıyor.