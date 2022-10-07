Dünyanın ilk prototip ticari nükleer füzyon reaktörü İngiltere'de inşa edilecek.

Dünyadaki nükleer reaktörler, nükleer fisyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor.

Bilim insanları, 1950’den bu yana Güneş'te her an olan, iki hafif elementin kaynaşarak daha ağır bir elemente dönüşmesi olan nükleer füzyon üzerinde çalışmalar yürütüyor.

İlk ticari füzyon reaktörü İngiltere'de kurulacak

Dünyanın ilk prototip ticari nükleer füzyon reaktörü İngiltere'de kurulacak. Füzyon reaktörleri sayesinde Dünya'ya milyonlarca yıl yetebilecek nükleer enerji üretilecek.

İngiltere Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) sözcüsü, santralin 2040'ların başında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Nükleer füzyon nedir

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.

Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.

Nükleer füzyon, nükleer fisyondan çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor.