İllegal IP TV yayınlarının engellenmesi için mücadele başladı

Ücretli yayın yapan platformlar, illegal IP TV'lerin engellenmesi için çalışmalara hız verdi. TBMM'ye sunulan yayın yasası ile IPTV'lerin hızlı bir şekilde engellenmesi amaçlanıyor.

Türkiye bir yandan korsan yayınlarla mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan yasa dışı yayın yapan platformların sayısı her geçen gün artıyor.

Ücretli kanalların ve platformların tüm içeriklerine başka sitelerden ulaşabilmek günümüzde oldukça kolay. Ayrıca korsan IP TV yayınlarının da artması yetkilileri endişelendiriyor.

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD), korsan yayıncılığın durumu hakkında toplantı düzenledi. Toplantıya Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Türksat, Filbox ve Exxen yetkilileri katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA KARARI

Söz konusu platformlar, korsan yayıncılık ile mücadele için ortak çalışma kararı aldı. TUYAD, yasa dışı yayın sağlayıcıların tespitini yaparak Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimine iletecek bir hukuk komisyonu kurulmasına karar verdi.

İZLETEN VE ARACILIK EDENE CEZA YOLDA

TUYAD, yasa dışı yayınların izleten ve izletmeye aracılık eden kişi ve kurumların cezalandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme hazırlanmasını talep ediyor.

Ayrıca televizyon üreticisi markaların uygulama marketlerinde bulunan IP TV izleme uygulamalarından illegal yayınların izlendiğinin tespit edilmesi durumunda, kullanıcıya uyarı gösterilmesi ve sonrasında yaptırım uygulanması hakkında çalışmalar yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Yasa dışı yayınların engellenmesi için TBMM'ye sunulan yayın yasası çalışmalarının hızlandırılacağını belirten TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, “Daha önce TBMM’ye sunduğumuz yayın yasasının ele alınması için de gerekli çalışmalara hız ve destek sağlayacağız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralar ile arama motorlarında reklam ile illegal TV satışları yapılmasının önlenmesi çalışmaları için BTK ile irtibat kurulacak engelleme kararları çıkartılacaktır.” dedi.