İmam Hatipli gençler Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda derece kazandı

Gelişen ve değişen drone teknolojileri ile birlikte tüm dünyanın en yeni e-sport etkinliği olan Drone Futbolu, liseli gençler arasında popüler hale gelmeye başladı...

Türkiye'de aktif halde yapılan bu sporun özellikle eğitim kurumlarında yapılması gençlerin merakını gidermesine olanak sağlıyor ve onları heyecanlandırıyor.

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Class 20 kategorisinde mücadele ederek büyük bir başarıya imza attı. Lise takımı, Türkiye genelinde 4.’lük kazandı.

Bilal Erdoğan öğrencilere tebrikte bulundu

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi, öğrencileri ve mentörleri tebrik ederek emeklerinden ve başarılarından dolayı teşekkür etti.

İHL'li öğrencilerin büyük başarısı, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından da takdirle karşılandı. Erdoğan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve yöneticileri kabul ederek kendileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi, en kısa zamanda okullarını ziyaret edeceğini dile getirdi.

MUHABİR: Rabia Ceren Nas