IMEI kayıt ücretine gelen fiyat artışı klonlamayı artırabilir

Uzmanından, “IMEI harcına gelen fiyat artışı klonlamayı artırabilir” uyarısı geldi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretine de aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL

Klonlama artabilir

İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, IMEI kayıt harcının 2023 yılında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye yükselmesinin, yasa dışı olan IMEI klonlamayı artırabileceğini belirtti.

Sönmez, “Öncelikle bu IMEI kaydı, Avrupa ülkelerinde söz konusu değil. Global üretilen ve satılan ürün dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. IMEI kayıtlarına getirilen ücretlendirmeden sonra, yasa dışı olan IMEI klonlama işlemi baş göstermeye başladı.

Rastgele seçilen bir IMEI numarası ile aktif bir telefonun numarası çalınmış oluyor. Böylelikle herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi.

Bu kayıt işleminin şöyle handikapı var, kaydettirdiğini cihazı tek hat ile kullanabiliyorsunuz. IMEI klonlama belli markalara yapılamıyor. Ama klonlama işlemi gerçekleşen marka sayısı da oldukça fazla.

Klonlama işlemi artabilir. Bir ay önce yapılan uygulama ile yaklaşık 7 yıl kullanılmayan cihazların IMEI numaraları iptal ediliyordu, şimdi 1 yıla düşürüldü.

Bu klonlamanın önüne geçmek için güzel bir uygulama fakat çalınan numaralara bir şey yapılamıyor maalesef. Gençlerin işlerine yarayacak bir cihazı yarı fiyatına mal etmeye çalışacaklalar.” dedi.





Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı

Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı.

Avrupa ve ABD'den iPhone 14 Pro getirmek kaça mal olur

Örneğin Avrupa'ya gidip iPhone 14 Pro satın alırsanız, 1339 euro yani yaklaşık 26 bin TL ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda, ülkemizde IMEI kayıt harcı için 2023'te 6 bin 91 TL daha ödemeniz gerekecek.

Sonuç olarak Avrupa'dan iPhone 14 Pro aldığınızda, bu size seyahat masrafları hariç 32 bin 91 TL'ye mal olacak.

iPhone 14 Pro'yu ABD'den aldığınızda ise 999 dolar + IMEI kayıt ücreti ödemeniz gerekecek. Bu da size yaklaşık 24 bin 700 TL'ye patlayacak.

iPhone 14 Pro modelinin ülkemizdeki satış fiyatı ise 39 bin 999 TL'den başlıyor.