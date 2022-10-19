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    IMEI klonlamayı sona erdirecek çözüm TBMM'ye sunuldu

    TBMM'ye sunulan yeni öneriyle, IMEI klonlama devri tamamen sona erebilir.
    • 19.10.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:16
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    IMEI klonlamayı sona erdirecek çözüm TBMM'ye sunuldu

    Teknoloji çağında adeta bir ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının kaçak kullanımının engellenmesi için yüklenen ve telefon kimliği olarak da bilinen IMEI, zaman zaman başka telefonlara kopyalanabiliyor.

    Halk arasında IMEI hırsızlığı olarak da bilinen yöntemle bazı kişiler, kaydı yapılmamış telefonlara başka cihazların IMEI numarasını kullanarak erişim sağlayabiliyor.

    IMEI klonlamaya yeni önlem

    Türkiye'de son dönemde akıllı telefon pazarında önemli bir sorun haline gelen, IMEI bilgisi değiştirilmiş veya klonlanmış cihazlarla ilgili olarak yeni düzenleme yolda.

    Sektör temsilcilerinin yıllık 10 milyon adetlik pazarın yaklaşık üçte birinin klon ürünlerden oluştuğunu belirttiği ve yurt dışından getirilip, Türkiye’de IMEI klonlama yöntemi ile pazara sunulan cep telefonlarına yönelik olarak resmi adımlar atılıyor.

    CEP TELEFONU

    Yeni teklif TBMM'ye sunuldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklife göre, halihazırda 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi 1 yıla düşürülecek.

    Son sinyal alınmasından itibaren, kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

    Bu sayede, 1 yıldır kullanılmayan telefonların IMEI'leri, başka telefonlara kopyalanamayacak.


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