İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi 15 Steam oyunu

Steam'de kullanıcı incelemelerine göre belirlenen 2020'nin en iyi oyunları belli oldu. İşte listeye girmeyi başaran 15 oyun...

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi geride bırakırken, Steam'de bu yıl çıkış yapan en iyi 150 oyun, inceleme puanlarına göre sıralandı ve 15 oyun listede yer aldı.

Steam'de 2020'nin en iyilerine baktığımızda ilk sıralarda genellikle bağımsız oyunların yer aldığını görüyoruz.

İşte inceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi 15 Steam oyunu:

Hades

Factorio

Phasmophobia

Helltaker

Half-Life: Alyx

The Henry Stickmin Collection

Risk of Rain 2

Deep Rock Galactic

Persona 4 Golden

Satisfactory

Townscaper

Ultrakill

Senren Banka

There is No Game: Wrong Dimension

Ori and the Will of the Wisps

2020'de Steam'de kullanıcılar tarafından en çok incelenen oyunlar ise şu şekilde:

Cyberpunk 2077

Fall Guys Ultimate Knockout

Phasmophobia

Mount and Blade II: Bannerlord

Risk of Rain 2

Hades

Factorio

Apex Legends

Doom Eternal

Helltaker

Sea of Thieves

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition

Squad

Deep Rock Galactic

Borderlands 3

Kullanıcılar tarafından en çok inceleme alan oyun ise eleştirilerin odağındaki Cyberpunk 2077 oldu. Oyun her ne kadar en çok incelemeyi alsa da verilen puanlar çok yüksek değil.

Yayınlandıktan sonra hatalarla dolu olduğu ortaya çıkan Cyberpunk 2077, oyuncuların eleştirilerine maruz kalmış ve birçok müşteri oyunu iade etmişti.

Ancak yapımcı CD Projekt Red, yeni yılla birlikte oyundaki hataları en aza indireceğine dair garanti veriyor.