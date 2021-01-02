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- İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi 15 Steam oyunu
İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi 15 Steam oyunu
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 10:47
- Güncelleme : 02.01.2021 - 12:01
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.
Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi geride bırakırken, Steam'de bu yıl çıkış yapan en iyi 150 oyun, inceleme puanlarına göre sıralandı ve 15 oyun listede yer aldı.
Steam'de 2020'nin en iyilerine baktığımızda ilk sıralarda genellikle bağımsız oyunların yer aldığını görüyoruz.
İşte inceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi 15 Steam oyunu:
- Hades
- Factorio
- Phasmophobia
- Helltaker
- Half-Life: Alyx
- The Henry Stickmin Collection
- Risk of Rain 2
- Deep Rock Galactic
- Persona 4 Golden
- Satisfactory
- Townscaper
- Ultrakill
- Senren Banka
- There is No Game: Wrong Dimension
- Ori and the Will of the Wisps
2020'de Steam'de kullanıcılar tarafından en çok incelenen oyunlar ise şu şekilde:
- Cyberpunk 2077
- Fall Guys Ultimate Knockout
- Phasmophobia
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Risk of Rain 2
- Hades
- Factorio
- Apex Legends
- Doom Eternal
- Helltaker
- Sea of Thieves
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
- Squad
- Deep Rock Galactic
- Borderlands 3
Kullanıcılar tarafından en çok inceleme alan oyun ise eleştirilerin odağındaki Cyberpunk 2077 oldu. Oyun her ne kadar en çok incelemeyi alsa da verilen puanlar çok yüksek değil.
Yayınlandıktan sonra hatalarla dolu olduğu ortaya çıkan Cyberpunk 2077, oyuncuların eleştirilerine maruz kalmış ve birçok müşteri oyunu iade etmişti.
Ancak yapımcı CD Projekt Red, yeni yılla birlikte oyundaki hataları en aza indireceğine dair garanti veriyor.