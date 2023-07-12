İndirimli oyun isteyenler buraya! Steam indirimleri için aklınızda olması gereken 8 tarih

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını düşürüyor.
2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimleri 29 Haziran'da başladı ve 13 Temmuz saat 20.00'de ise sona erecek.
Oyunseverler, istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı olarak erişebiliyor.
Gelecek Steam indirimleri
Yarın sona erecek indirimlerden faydalanamadıysanız üzülmenize gerek yok. İşte birçok oyunun indirime gireceği yeni tarihler:
Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül
SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
Next Fest: 9-16 Ekim
Steam Çığlık Festivali: 26 Ekim - 2 Kasım (kesin tarihler henüz açıklanmadı)
Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)