İndirimli oyun isteyenler buraya! Steam indirimleri için aklınızda olması gereken 8 tarih Steam yaz indirimlerinin ne zaman biteceği, oyunseverler tarafından merak edilirken, gelecek aylarda yapılacak olan indirimlerin tarihlerini paylaştık.

ensonhaber.com

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını düşürüyor.

2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimleri 29 Haziran'da başladı ve 13 Temmuz saat 20.00'de ise sona erecek.

Oyunseverler, istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı olarak erişebiliyor.

Gelecek Steam indirimleri

Yarın sona erecek indirimlerden faydalanamadıysanız üzülmenize gerek yok. İşte birçok oyunun indirime gireceği yeni tarihler:

Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

Next Fest: 9-16 Ekim

Steam Çığlık Festivali: 26 Ekim - 2 Kasım (kesin tarihler henüz açıklanmadı)

Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)