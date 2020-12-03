İngiliz araştırmacılar: Akıllı telefon kullanımı ile depresyon arasında bağ yok

İngiliz araştırmacılar, akıllı telefonlarda geçirilen süre ile anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ortaya koydu

Koronavirüs nedeniyle gelen karantinalar ve diğer önlemler, internet ve akıllı telefon kullanımını ciddi şekilde artırdı. Peki pandemi nedeniyle insanların telefonlarda daha fazla zaman geçirmesi ne derece sağlıklı?

İngiltere’de yer alan Lancaster ve Bath üniversiteleri, bu sorunun cevabını bulmak için yeni bir araştırma yaptı. Bilim insanları, telefonlarla geçirilen süre ile depresyon ve anksiyete arasında anlamlı bir ilişkinin kurulamadığını açıkladı.

Araştırmacılar, şiddetli depresif semptomlara sahip kişilerin, diğer insanlardan daha fazla telefonlarda vakit geçirmediğini ifade etti.

"KAYDA DEĞER İLİŞKİ YOK"

Lancaster Üniversitesi Psikoloi Bölümü’nden çalışmanın yazarı Heather Shaw, “Gerçek akıllı cihaz kullanımının etkileri ile, insanların teknoloji hakkındaki endişelerini birbirinden ayrı düşünmemeiz gerekiyor. Çünkü, ruh sağlığı sorunları ile akıllı telefon kullanımı arasında kayda değer ilişkiler blulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, sosyal medya ve diğer uygulamalarda geçirilen süreden ziyade, insanların teknolojiye karşı duyduğu endişelerin depresyonu tetikleyebileceğini söylüyor.

Öte yandan, 2018 yılında ABD’li psikolog Jean Twenge tarafından yapılan farklı bir araştırmada, telefonlarda geçirilen sürenin artmasıyla ruh sağlığındaki bozulmanın arttığı öne sürülmüştü.

İNSANLAR TELEFONLARDA MUTLU

Ancak yeni çalışma, pandemi esnasında telefondaki vakit geçirme süresi azaltılan insanların daha mutsuz olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, sosyal medya ve mesajlaşma gibi uygulamaların, insanların arkadaşları ve aileleriyle daha fazla iletişme geçmesine olanak tanıyarak onları sosyalleştirdiğini söyledi.