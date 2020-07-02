İngiliz hükümeti, Huawei kararından vazgeçebilir

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, İngiltere'nin 5G ağlarında Huawei'yi tercih etmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz yıl Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan Çinli şirket, bazı ülkelerin 5G altyapısında da yasaklanmıştı.

İNGİLTERE İZİN VERMİŞTİ

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karara başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki göstermişti.

Ardından NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İNGİLTERE'NİN KARARINI DEĞİŞTİREBİLİR

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’nin 5G altyapısında yer almasını etkileyebileceğini söyledi.

Huawei'nin 5G ihalesine katılmasına ilişkin bir soru karşısında Dowden, “5G’yi hedef alan yaptırımların kapsamlı olması nedeniyle, bu durumun Huawei’nin 5G ağında hizmet sağlayıcı olarak varlığını sürdürmesi üzerinde etkili olması olasılığı var.” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN SIK SIK UYARI GELMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki ABD'li heyet, ocak ayının başında İngiliz yetkililerle görüşmüştü. Görüşmede, ABD tarafınca İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık" olacağı belirtilmişti.

ABD, daha önce de "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öyle görünüyor ki ABD'nin artan baskıları, İngiltere'nin Huawei'ye verdiği izin kararını oldukça etkileyecek.