İngilizler, ışık kirliliğini ölçmek için yıldızları sayacak

İngilizlere, karantinanın ışık kirliliğini azaltıp azaltmadığını tespit etmek için yıldızları sayma çağrısı yapıldı.

Şehirlerdeki yapılaşmalara bağlı olarak sayısı artan ışıklandırma sistemleri, gökyüzünü görmemizi engelleyerek, ışık kirliliği denilen olaya yol açıyor.

Söz konusu kirlilik, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra, gece gökyüzünün sıradan gözlemcilerini de olumsuz etkiliyor, çünkü yıldızların ve diğer gök cisimlerinin görünürlüğünü ciddi şekilde azaltıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı ve karantina uygulamaları hayata geçti.

HALKA YILDIZ SAYIN ÇAĞRISI

Kırsal Bölge Vakfı (CRPE) ve İngiliz Astronomi Derneği'nden yapılan ortak açıklamada, uygulanan karantinanın gece gökyüzündeki ışık kirliliğini azaltıp azaltmadığını tespit etmek için, halktan 6-14 Şubat'ta bulutsuz bir gecede bahçelerinden, balkonlarından, kapı eşiğinden ve hatta yatak odalarından yukarı bakmaları ve Orion takımyıldızı içinde kaç yıldız görebileceklerini saymaları istendi.





Açıklamada, bu uygulamadan elde edilecek verilerin daha karanlık bir gökyüzünü güvence altına alma, vahşi yaşamı koruma ve insanların gökyüzündeki yıldızları daha net şekilde görebilmelerini sağlama amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Aynı zamands elde edilen verilerle, İngiltere'de gece karanlığı açısından en iyi ve en kötü yerlerin haritası da çıkartılacak.

Açıklamada, bu yıl elde edilecek verilerin karantinanın ne tür bir etki yarattığını görmek için 2020'nin bulgularıyla karşılaştırılacağı kaydedildi. Koronavirüs kısıtlamalarından önce 2020’de yapılan sayımda, katılımcıların yüzde 61’inin şiddetli ışık kirliliği yaşadığı bildirilmişti.

