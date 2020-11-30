İngiltere, 5G çalışmalarında Huawei teknolojilerine yer vermeyecek

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre İngiltere, önümüzdeki yılın eylül ayından itibaren 5G çalışmalarında Huawei imzası taşıyan teknolojileri kullanmayacak.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Huawei, her ne kadar İngiltere hükümetinin aldığı yasak kararına itiraz etse de geri adım atılmayacak gibi görünüyor. Bir hükümet kaynağı, İngiliz Telekom şirketlerinin Eylül 2021'den itibaren 5G ağlarında Huawei ekipmanlarını kullanılmayacağını söyledi.

Yetkili, söz konusu kararın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden tarafından kısa süre içinde açıklanacağını iddia etti.





YASAĞA UYMAYAN ŞİRKETLERE YAPTIRIM

Yasağa rağmen Huawei ekipmanlarını kullanmaya devam eden İngiltere merkezli şirketler, yıllık cironun yüzde 10'u veya günlük 100 bin sterlin ceza ödemek zorunda kalacak.

Çin; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Huawei'yi 5G ağından çıkarma kararının İngiltere'ye yatırım alanında pahalıya patlayacağı konusunda uyarmıştı. Bakalım önümüzdeki süreçte ABD-Çin-İngiltere üçgeninde neler yaşanacak?



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