İngiltere, drone ile ilaç teslimatlarına başlıyor

İngiltere, hayati öneme sahip ilaçların daha hızlı teslimatını sağlamak için drone ile teslimat hizmetini hayata geçiriyor.

Günümüzde oldukça gelişen teknolojilerin bize sunduğu en önemli araçlardan biri de şüphesiz drone'lar.

Taşımacılık sektöründen tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan gelişmiş drone'lar sayesinde, işler daha da kolaylaşıyor.

İngiltere'de drone ile teslimat dönemi

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), hayati ilaçların teslimatını hızlandırmak için drone kullanmayı planlıyor.

Bu bağlamda, ilk drone teslimatlı kemoterapi ilaçları Wight Adası'na ulaştırılacak ve kısa süre içinde testler başlayacak.

Apian tarafından sağlanacak drone, 85 kg ağırlığa ve 5 metre kanat açıklığına sahip. Ayrıca, 20 kilograma kadar yük taşıyabilen drone, özellikle kanser tedavilerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

Tıbbi malzeme teslimatı için otonom olarak uçan insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi olan Zipline da bu yılın başlarında Japonya'da ilaç teslimatlarına başlamıştı.



