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- İngiltere: Huawei, Çin hükümeti ile iş birliği içinde
İngiltere: Huawei, Çin hükümeti ile iş birliği içinde
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 10:40
İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atarak Çinli şirketi yasaklamıştı.
İNGİLTERE'NİN HUAWEİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
İngiltere'de parlamento soruşturması, Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli iş birliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına vardı.
Huawei'den yapılan açıklamada, "Bu rapor gerçekler yerine fikirler üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle güvenilir sayılamaz." denildi.
Ancak söz konusu rapor, 5G telekom altyapısını diğer ülkelere de satmaya çalışan Huawei şirketini zor duruma sokabilir.
Huawei'nin bir sözcüsü, "İnsanların gizli iş birliği suçlamasının gerçek nedenini göreceklerini ve bunun yerine Huawei'nin son 20 yıldır İngiltere için yaptıklarını hatırlayacaklarından eminiz." ifadelerini kullandı.
Çin; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Huawei'yi 5G ağından çıkarma kararının İngiltere'ye yatırım alanında pahalıya patlayacağı konusunda uyarmıştı.