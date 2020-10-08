İngiltere: Huawei, Çin hükümeti ile iş birliği içinde

İngiltere'de yapılan parlamento soruşturması, Huawei ile Pekin yönetimi arasında gizli iş birliği olduğuna dair net kanıtlar buldu.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atarak Çinli şirketi yasaklamıştı.

İNGİLTERE'NİN HUAWEİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İngiltere'de parlamento soruşturması, Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli iş birliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına vardı.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Bu rapor gerçekler yerine fikirler üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle güvenilir sayılamaz." denildi.