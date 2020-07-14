İngiltere, Huawei'yi 5G ağından çıkarmayı değerlendiriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Huawei'yi İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendirdiği bildirildi

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atabilir.

HUAWEI KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkanlığında toplanacak olan İngiltere Güvenlik Konseyi (NSC), bugün bir araya gelerek Huawei konusunu ele alacak.

Gün içerisinde Kültür, Basın ve Spor Bakanı Oliver Dowden alınan kararı açıklayacak.

İngiltere'nin karar değişikliğiyle ilgili, ABD'nin Huawei'ye karşı aldığı yaptırımlar nedeniyle firmanın güvenilir bir tedarikçi olmaması bahane gösterilecek gibi gözüküyor. Başbakan Johnson'un ne kadar sert bir karar alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Telekom firmaları, halihazırda Huawei'nin 5G şebekesinde 2023'e kadar yüzde 35 olması beklenen payını telafi etmek durumundalar.

Ek olarak iki ya da dört yıllık sürede Huawei'nin 5G ağındaki katılımını sıfıra indirmek görüşülen seçeneklerden birisi.

Ancak telekom şirketleri, bu konuda çok hızlı hareket etmenin teknolojinin faaliyete girme hızını geciktirebileceği uyarısında bulunuyor.