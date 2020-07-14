İngiltere Huawei'yi 5G ağlarından yasakladı

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini söyledi.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım attı.

HUAWEI İNGİLTERE'NİN 5G AĞINDAN ÇIKARTILDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkanlığında toplanan İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi (NCSC), bugün bir araya gelerek Huawei konusunu karara bağladı.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

İNGİLTERE ÖNCEKİ KARARINDAN VAZGEÇTİ

İngiliz parlamentosunda konuşan Oliver, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söyledi.

Dowden, ABD’nin şirkete yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’deki 5G altyapısındaki ekipman ihtiyacını karşılayabilme kabiliyetini ciddi biçimde olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’den 5G ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra, satın almaları yasa dışı olacak.” İfadelerini kullandı.





"İNGİLTERE'NİN 5G'YE GEÇİŞİNİ GECİKTİRECEK"

Bakan Dowden bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğini ve 2 milyar sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini kaydetti.

Dowden, “Bu kolay bir karar olmadı. Fakat bu; İngiltere’nin telekom ağı, ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz için şu an ve uzun vade doğru karardır.” ifadesini kullandı.