İngiltere ordusunun dörtte birini robotlar oluşturacak

İngiltere silahlı kuvvetleri başkanı General Sir Nick Carter, gelecekteki 120 bin kişilik ordunun 30 binini robotların oluşturabileceğini söyledi.

Son zamanlarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, gelecekte ülkelerin ordularına da destek sağlayabilir.

Bilim kurgu filmlerindeki gibi silahlı robot ordusu hayali şu an için pek mümkün olmasa da robotların, yavaş yavaş ordulara dahil edileceğini söylemek yanlış olmaz.

İNGİLİZ ORDUSU ROBOTLARA İLGİ DUYUYOR

İngiltere silahlı kuvvetleri başkanı General Sir Nick Carter, 2030 yılına kadar ordunun önemli sayıda otonom veya uzaktan kumandalı makinelere sahip olabileceğini söyledi. Carter, "120 bin kişilik ordumuzun yaklaşık 30 bini robotlardan oluşabilir." dedi.





ABD'de olduğu gibi İngiltere ordusu da küçük drone'lar ve keşif görevleri için kullanılan diğer uzaktan kumandalı araçlarla birlikte, askerlere yardımcı olmak için robotlar geliştiriyor.

Robot teknolojilerine şimdiden yatırım yapan İngiltere Savunma Bakanlığı da binaların içinde uçabilen ve yapay zeka görüşü kullanarak hedefleri takip edebilen silahlı bir drone daha geliştiriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen "i9" ismindeki silahlı drone'lar, personel göndermenin tehlikeli olabileceği iç mekan çatışmalarında kullanılacak.

Büyük bir gizlilik içerisinde geliştirilen ve şu anda test edilen silahlı drone'lara ait herhangi bir fotoğraf paylaşılmış değil.



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