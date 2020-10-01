İngiltere Savunma Bakanlığı, iç mekanlarda kullanılacak silahlı drone geliştiriyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, iç mekanlarda kullanılabilen ve hedefleri belirleyip gerektiğinde silahları ateşleyebilen yeni bir drone projesi üzerinde çalışıyor.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan drone'lar, hem eğlence amaçlı hem de profesyonel olarak kullanılabiliyor.

Ancak birçok ülke, söz konusu teknolojiyi kendi savunma ve saldırı sistemlerinde kullanmak üzere çeşitli projeler geliştiriyor.

Bu şirketlerden biri olan İngiltere, binaların içinde uçabilen ve aynı zamanda hedefleri otomatik olarak belirleyebilen yeni bir drone geliştiriyor.

İÇ MEKAN ÇATIŞMALARINDA GÖREV YAPACAK

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen "i9" ismindeki silahlı drone'lar, personel göndermenin tehlikeli olabileceği iç mekan çatışmalarında kullanılacak.

Drone her ne kadar otonom özelliklere sahip olsa da üzerindeki silahlar, askerler tarafından uzaktan kontrol edilecek.

Büyük bir gizlilik içerisinde geliştirilen ve şu anda test edilen silahlı drone'lara ait herhangi bir fotoğraf paylaşılmış değil.

Times gazetesi, söz konusu drone'ların İngiltere ordusunun iç mekanda uçabilecek ilk silahlı insansız hava aracı olacağını söylüyor.

SİLAHLI DRONE'LAR ÇOK KEZ KULLANILDI

Her ne kadar bu proje İngiltere için bir ilk olsa da aslında silahlı drone'ların tarihi oldukça eski. 2000'li ve 2010'lu yıllar boyunca savaşta çeşitli tasarımlara sahip insansız hava araçları kullanılıyor.

Ayrıca Florida merkezli üretici Duke Robotics, 40 mm'lik bir el bombası fırlatabilen TIKAD isimli drone'u tanıtmıştı.

Son olarak ASISGUARD firması tarafından geliştirilen SONGAR Silahlı Drone Sistemleri de Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemleri olarak kayıtlara geçmişti.