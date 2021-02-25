İngiltere: Sosyal medya kullanıcılarının kimliği belirlenmeli

İngiltere ve Galler Mağdurlar Komisyonu Başkanı Vera Baird, sosyal medya kullanıcılarının isimsiz hesaplardan gönderi paylaşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda kullanıcı sayılarını ciddi şekilde artıran sosya medya platformları her ne kadar bu durumdan memnun kalsa da açılan anonim hesapların sayısı, birçok kesime rahatsızlık veriyor.

Gerçekte kime ait olduğu bilinmeyen bu hesaplardan, her türlü içerik paylaşımı yapılabiliyor.

İngiltere ve Galler Mağdurlar Komisyonu Başkanı Vera Baird, sosyal medya kullanıcılarının isimsiz hesaplardan gönderi paylaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

KİMLİK DOĞRULAMA ÖNERİSİ

Baird, Twitter ve Facebook gibi platformların, kullanıcıların kimliklerinin belirlemesini sağlayacak bilgiler vermeden kaydolmalarına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Gerçek isimlerini gizleyen kullanıcıların, yasal yaptırım korkusu olmadan başkalarını hedef alabildiğine işaret eden Baird, "İnsanlar evde komik isimlerle oturuyorlar ve en korkunç şeyleri söylüyorlar. Tespit edilemedikleri için de bundan oldukça zevk alıyorlar." dedi.

"POLİS TAKİP EDEBİLMELİ"

İnsanların takma ad veya esprili bir ad kullanmalarının engellenmesine gerek olmadığını, ancak takma adların sahiplerinin hesaplarını oluştururken kimlik bilgilerini vermesi gerektiğini savunan Baird, bunun da ihtiyaç duyulması halinde polis tarafından izlenebilmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Baird, "Elbette ki bu şekilde davranan kişileri tespit edebilmeniz gerekiyor ve hükümet de bu kişilerin tespit edilmesini sağlamak için platformlarla temasa geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, insanların anonim hesaplardan paylaşım yapmasına izin verme uygulamasına son vermeyeceğini duyurmuştu.