İngiltere, yıl sonuna kadar Huawei'den vazgeçebilir

İngiliz siber güvenlik uzmanları, İngiltere'nin yıl sonuna kadar Huawei'yi 5G ağından kaldırabileceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ardından NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atmış gibi görünüyor.





İNGİLTERE YIL SONUNA KADAR HUAWEI'DEN VAZGEÇECEK

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yayınlanan raporda, Huawei'nin ekipman güvenliğinin yeterli olmadığı bilgisine yer verilmişti.

Yeni gelen bilgilere göre konuyu değerlendiren İngiliz yetkililer, önümüzdeki 6 ay içinde Huawei'yi 5G ağlarından çıkaracak. Konuyla ilgili kesin kararın ise önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.