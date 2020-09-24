İngiltere'de mobil korona temas ve izleme uygulaması hayata geçti

İngiltere'de mobil korona temas ve izleme uygulaması kullanıma açıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgına karşı halktan uygulamayı kullanmasını istedi.

Koronavirüs salgını kaynaklı vakaların yeniden yükselişe geçtiği İngiltere, salgınla mücadelenin yollarını arıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirtti.

Hancock, halka "ülkenin salgına karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.

İNGİLTERE VE GALLER'DE KULLANILABİLECEK

Sky News'e konuşan Hancock, İngiltere ve Galler'de kullanılabilecek mobil uygulamanın virüse yakalanma riski olan daha fazla insanın takip edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Uygulamanın bugün kullanıma hazır hale geldiğini ifade eden Hancock, halktan ülkenin koronavirüse karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanmasını istedi.

Hancock, uygulamayı indirenlerin toplumu güvende tutacağına işaret ederek, "Herkes kendisini, sevdiklerini ve toplumu korumaya yardımcı olacak. Uygulama ne kadar çok indirilirse o kadar etkili olacak. Bu koronavirüsle mücadelemizin bir parçası." ifadelerini kullandı.

SALGIN RİSK DÜZEYİNİ ÖLÇECEK

"NHS Covid-19" adı verilen uygulama, yalnızca akıllı telefonlarda kullanılabilecek ve kullanıcıların kimlikleri gizli tutulacak.

Kullanıcılar uygulama ile, koronavirüs testi pozitif çıkan diğer kullanıcıların nerede olduğunu, yaşadıkları bölgenin salgın riskinin düzeyini ve koronavirüslülerin bulunduğu mekanlara ait bilgileri öğrenebilecek.

TÜRKÇE UYGULAMANIN DİLLERİ ARASINDA

Kullanıcılar, koronavirüs belirtileri olup olmadığını bu uygulamadan kontrol edebilecek ve ihtiyaç duyulması durumunda buradan test talebinde bulunabilecek.

Koronavirüs testi pozitif olanlar uygulama aracılığıyla bireysel karantina geri sayımlarını takip edebilecek ve uygulamada yüklü olan tavsiyelere ulaşabilecek. Uygulamanın hizmet sunduğu 10 dil arasında Türkçe de bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Salgına karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, bu kapsamda "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını devreye almıştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve mobil mağazalardan ücretsiz bir şekilde indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin koronavirüs açısından risk durumunu görebiliyor.

Vatandaşlar, koronavirüse karşı korunmak, bilgilenmek, yönlenmek ve riskleri azaltmak adına uygulamaya başvuruyor.

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