İnsan boğazından test için örnek alan koronavirüs robotu

Bilim insanları, insanların boğazından test için örnekler alabilen bir robot geliştirdi.

Koronavirüs sürecinde olabildiğince insanlarla temas etmemek oldukça önemli. Ancak hasta kişilerden test için örnek almak zorunda kalan bazı sağlık çalışanları, zaman zaman risk altında kalabiliyor.

Bu duruma son vermek isteyen Danimarkalı araştırmacılar, insanların boğazından test için örnek alabilen bir robot geliştirdi. Bilim insanları bu robotu, insandan test için örnek alabilen dünyanın ilk tam otomatik robotu olarak tanıttı.

TEK KULLANIMLIK KOL KULLANIYOR

Robot, hastadan örnek aldıktan sonra 3 boyutlu yazıcı ile basılmış kollarını değiştiriyor. Böylece risk en aza inmiş oluyor:

Robot, aldığı örnekleri küçük bir kavanoza yerleştiriyor ve kapağını kapatıyor. Böylece testler hazır hale geliyor.

Proje lideri Profesör Thiusius Rajeeth Savarimuthu, "Robotun test yaptığı ilk kişilerden biri benim. Gerçekten süreç harika işliyor." dedi.

Bilim insanları, robotun prototipini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.