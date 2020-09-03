İnsan faaliyetleri nedeniyle Kuzey Amerika kıtası yok olabilir

ABD’li bilim insanları, insan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle Kuzey Amerika’daki bitki habitatlarının iyileşme direncinin azaldığını ve bu durumun kitlesel yok oluşa benzediğini açıkladı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından tehdit oluşturduğu zaten biliniyor. Ancak yeni yapılan araştırmaya göre durum çok daha vahim bir hal alabilir.

YENİ BİR KİTLESEL YOK OLUŞ GELEBİLİR

ABD’de yer alan Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle 13 bin yıldır görülmeyen bir kitlesel yok oluşun yakın bir zamanda tekrarlayabileceğini açıkladı.

Kuzey Amerika’daki bitki habitatlarının iyileşme direncinin azaldığı ve bunun da günümüzdeki bitki çeşitliliğin büyük bir oranda kaybolmaya yüz tuttuğu anlamına geldiği belirtiliyor.

14 BİN FOSİL POLEN İNCELENDİ

Bilim insanları bu kapsamda, bir habitatın zarar görmesinin ardından iyileşme yeteneğini ölçmek ve peyzaj direncini yeniden oluşturmak için kıta genelinde 358 bölgeden alınan 14 bin 181 fosil polen örneğini analiz etti.

Sonuçlarda, bitki habitatlarının iyileşmesinin üç yüz yıla kadar sürebileceği, ancak yalnızca yüzde 64'ünün orijinal durumuna geri döndüğü görüldü.

13 BİN YIL ÖNCEDEN BİLE DAHA DÜŞÜK DİRENÇLİLER

Bilim insanları, bugünkü bitki habitatlarının, hayvanların 12 bin 700 yıl önce neslinin tükenmesinin sonunda meydana gelen Pleistosen megafauna döneminden düşük bir direnç gösterdiğini keşfetti.

KİTLESEL YOK OLUŞ NEDİR?

Olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine kitlesel yok oluş deniyor.

Bu yok oluşlar, Dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.