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    İnsan gözü şeklinde web kamerası: Eyecam

    Saarland Üniversitesi araştırma görevlisi Mark Teissier, insan gözünü taklit eden ilginç bir web kamerası tasarladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:43
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası: Eyecam

    Koronavirüs nedeniyle evden çalışma veya uzaktan eğitim uygulamalarında web kameralarının önemi büyük. Peki kameraya değil de gerçek bir insan gözüne bakmak ister misiniz?

    Almanya'daki Saarland Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Mark Teissier, insan gözünü taklit eden yeni bir web kamerası geliştirdi.

    Kaşları ve kirpikleri olan, göz kırpabilen ve insan derisini taklit eden Eyecam isimli web kamerası, gelecekteki webcam tasarımlarına bir bakış atmamızı sağlıyor.

    İnsan gözü şeklinde web kamerası - VİDEO

    eyecam

    GÖZ TEMASI KURABİLİYOR

    Yüz tanıma teknolojisini kullanarak, gerçek bir göz gibi insanları gözetleyebilen ve göz teması kurabilen Eyecam, şu anda yalnızca prototip olarak geliştirildi ve herhangi bir ülkede satışta değil.

    Mark Teissier tarafından yeni nesil webcam olarak adlandırılan Eyecam, tek göz olması nedeniyle bazı kullanıcılara şimdiden korkunç gelmeye başladı bile.

    eyecam

    eyecam

    eyecam

    eyecam

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