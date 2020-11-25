İnsan gözünün göremediği renkleri algılayan teknoloji

Bilim insanları, insan gözünün göremediği renkleri algılayan düşük maliyetli bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Bildiğiniz gibi insan ve diğer teknolojik cihazlar, yalnızca belirli aralıktaki renkleri görme şansına sahip. Ancak geliştirilen yeni bir teknoloji, insan gözünün göremediği renkleri de algılayabiliyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji, standart kameraların ve insan gözünün algılayamadığı renkleri yakalayabiliyor.

HAVADAKİ BİLEŞİKLERİN RENGİNİ GÖRÜYOR

Söz konusu teknoloji, her biri kızılötesi spektrumda benzersiz bir renge sahip olan hidrojen, karbon ve sodyum gibi gazların yanında, doğada var olan ama çıplak gözle görünmeyen bileşiklerin görüntülenmesine olanak tanıyacak.

Bu yeni gelişme; güvenlik, tıp ve astronomi disiplinleriyle birlikte bilgisayar oyunlarından fotoğrafçılığa uzanan çeşitli faaliyet alanlarında sayısız fırsatlar doğurabilir.



Araştırmanın yazarlarından Dr. Michael Mrejen, "İnsan gözü, 400 ila 700 nanometredeki (mavi ve kırmızı dalga boyları arasındaki) dalga boylarında yer alan fotonları algılar.

Ancak bu, elektromanyetik spektrumun yalnızca küçük bir kısmıdır. Spektrum; radyo dalgalarını, mikrodalgaları, X ışınlarını ve daha fazlasını içerir." ifadelerini kullandı.

BİLİM VE TIP İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Araştırmacılara göre pek çok maddenin renk şeklinde ifade edilen benzersiz bir imzası bulunuyor ve bu nedenle spektrumun bu bölümlerindeki renkler büyük önem taşıyor.

Örneğin renkli imzalar sayesinde, belirli bir tipteki molekül yoğunluğunun fazla olduğu kanser hücreleri kolaylıkla tespit edilebilir.

Günümüzde kullanılan veya üzerinde çalışılan kızılötesi algılama teknolojileri, oldukça pahalı ve çok karmaşık kameralar gerektiriyor.

Ancak yeni buluş, standart bir kameraya monte edilebilen ve buna rağmen kızılötesi ışık fotonlarını görünür kılan bir teknolojiye sahip.

Çalışmanın bir diğer yazarı Prof. Dr. Haim Suchowski, "Biz insanlar sadece kırmızı ve maviyi görebiliriz. Kızılötesi alemde görebilseydik, hidrojen, karbon ve sodyum gibi elementlerin benzersiz bir renge sahip olduğunu fark ederdik." ifadelerini kullandı.