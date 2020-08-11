İnsan Hakları İzleme Örgütü: Katil robotlar yasaklansın

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ölümcül tam otonom silahların yasaklanması için çağrıda bulunarak, gerekli adımların acil bir şekilde atılması gerektiğini açıkladı.

Yapay zeka teknolojilerinin günümüzde bir hayli gelişmesiyle robotlar, hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı. Genellikle insanlara yardım etmeyi amaçlayan bu robotlar, gelecekte kötü sonuçlar da doğurabilir.

KATİL ROBOTLAR KORKUTUYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insan kontrolü olmadan hedefini kendi belirleyip vuran tam otonom silahlı robotlara karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

Örgütün hazırladığı raporda, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 2013 yılında başlatılan "Katil Robotları Durdurma" kampanyasına atıfta bulunularak, tam otonom silah sistemlerinin dünya çapında yasaklanması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğine işaret edildi.

OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNE YATIRIM YAPAN ÜLKELER

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı raporda; Çin, İsrail, Rusya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin otonom silah sistemlerine "güçlü" yatırım yapan ülkeler arasında olduğu yer alıyor.

Bu alanda yatırım yapan diğer ülkeler arasında ise Türkiye ve Avustralya'nın isimlerine de yer veriliyor.

Ülkelerin büyük çoğunluğunun, güç kullanımıyla ilgili kararlar üzerinde insan kontrolünden yana olduğu, ancak tam otonom silahların yasaklanması çağrısında bulunan ülke sayısının 30'da kaldığı belirtildi..

Yasak çağrısı yapan ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, AB ülkeleri arasında sadece Avusturya katil robotların yasaklanması çağrısında bulundu.

Çin'in ise ölümcül otonom silahların geliştirilmesi ve üretiminin değil, sadece kullanımının yasaklanmasından yana görüş bildirdiği belirtildi.