İnsan vücudunu bataryaya çeviren cihaz geliştirildi

Bilim insanları, insan vücudunu biyolojik bataryaya çeviren düşük maliyetli bir cihaz üretti.

ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insan vücudunu biyolojik bataryaya çeviren, düşük maliyetli ve giyilebilir bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu.

Yeni üretilen cihaz, bir yüzük veya bilezik gibi takılabilecek esnekliğe sahip. Vücudun doğal ısısından yararlanan cihaz, iç sıcaklığı elektriğe dönüştürmek için termoelektrik jeneratörlerinden güç alıyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünden ve araştırmanın yazarlarından Doç. Dr. Jianliang Şiao, "Gelecekte, giyilebilir elektronik cihazlarınıza batarya eklemek zorunda kalmadan enerji sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

1 VOLTLUK ENERJİ ÜRETİYOR

Şiao ve ekibinin geliştirdiği cihaz, cildin her santimetrekaresi için yaklaşık 1 voltluk enerji üretebiliyor. Bu voltaj, çoğu bataryanın sağladığından daha az. Ancak, ortaya çıkan enerji, saatler veya akıllı bantları çalıştırmak için oldukça yeterli.

Bilim insanları, daha önce de buna benzer farklı cihazlar geliştirildiğini, ancak yeni cihazın onlara göre birçok avantajı olduğunu söylüyor.

Yeni teknoloji, öncelikle epey esnek ve her şekle girebiliyor. Ayrıca hasar gördüğünde kendini iyileştirebiliyor ve tam anlamıyla yeniden kullanılabiliyor. Araştırmacılar ise bu cihazın 5 ila 10 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini düşünüyor.