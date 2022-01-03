İnsanlar ne zaman Mars'a gidecek? İşte Elon Musk'ın tahmini

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı görevlerin ne zaman başlayacağına dair bir soruyu yanıtladı

Uzay teknolojisi denilince akla gelen isimlerden ilki Elon Musk...

Uzay'a roket gönderen Musk'ın en büyük hayallerinden biri Mars'a gitmek.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk Twitter hesabından SpaceX uzay mekiğini 2030 yılından önce Mars’a indireceğini söylemişti.

Musk'tan insanları ne zaman kızıl gezegen Mars'a indireceğine ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama daha geldi.

"NE ZAMAN MARS'A GİDİLECEK"

Elon Musk, en iyi ihtimalle 5, en kötü ihtimalle 10 yıl içerisinde insanların Mars'a keşif gezisi yapılacağını öne sürdü.

Yolculuğun 278 milyar dolar değerindeki yeni nesil uzay aracı Starship ile yapılması hedefleniyor. Araç, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Musk Starship'i şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve gelişmiş roket olarak tanımlıyor.

HEDEF 1 MİLYON KİŞİ

Elon Musk ayrıca şu anda kimsenin bir trilyon dolara Mars'a uçamayacağını kaydediyor.

"Uzay mekiğinin yörüngedeki ve Mars’taki ağırlığını hesaplamak ve aracı buna göre optimize etmek bizim başlıca görevimiz” diye konuşan Elon Musk'ın hedefi her gün 3 adet uzay mekiğini fırlatarak toplamda 1 milyon insanı Mars’a göndermek.