İnsanları Ay ve Mars'a taşıyacak SLS roketinin birleştirme süreci başladı

ABD'nin Ay ve Mars'a insan gönderme projesi kapsamında kullanılacak olan Space Launch System (SLS) roketi, nihayet tamamlanıyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül 2020 tarihinde teste girmiş ve statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmişti.

BİRLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI

10 yılı aşkın süredir geliştirme sürecinde bulunan dev roketin birleştirme işlemlerinin bu hafta itibarıyla başladığı açıklandı. Eğer her şey yolunda giderse dev roket, Kasım 2021'de ilk görevine çıkacak.

97 metre uzunluğundaki dev roketin fırlatma platformuna iticinin yerleştirildiği ve roketin inşasının yavaş yavaş tamamlanacağı belirtildi.



SLS mühendisi Andrew Shroble, "SLS roketinin ilk parçasını mobil kalkış platformuna yerleştirmekle önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Artemis-1 görevi için artık son hazırlıkların yapıldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.





HEDEF AY VE MARS

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

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