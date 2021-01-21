İnsanların ne kadar güvenilir olduklarını anlayabilen uygulama

İnsanların ne kadar güvenilir olduklarını anlayabilen uygulama

Tokyo merkezli DeepScore şirketi, kullanıcıların yüzlerini analiz ederek ne kadar güvenilir olduklarını anlayabilen bir uygulama geliştirdi.

Son zamanlarda yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarına sahip yüz tanıma teknolojileri oldukça gelişti. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2021 fuarında sahne alan Japon şirket DeepScore bizlere gösterdi.

Tokyo merkezli DeepScore şirketi, kullanıcıların yüzlerini tarayıp ne kadar güvenli olduklarını anlayabilen bir uygulama tanıttı. Yeni uygulama, bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit edebiliyor.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Şirkete göre, örneğin bankadan kredi kullanmak isteyen kişiler, telefon kamerasına bakıp, “Nerede yaşıyorsunuz? Parayı nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Kanser geçmişiniz var mı?” gibi bir dizi kısa soruyu yanıtlıyor.

Uygulama, bu esnada soruları yanıtlayan kişinin yüzündeki kas seğirmelerini ve ses değişikliklerini analiz ederek krediyi verecek kurum için güvenilir olup olmadığına karar veriyor.

Şirketin CEO’su Shirabe Ogino, söz konusu uygulamanın, Japonya başta olmak üzere Endonezya, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde büyük ilgi topladığını söylüyor.

Hizmeti hangi şirketlerin kullandığına dair bilgi vermeyen Ogino, uygulamanın özellikle gelişmekte olan pazarlarda kredi puanlamasında devrim yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

BAZI UZMANLAR TEMKİNLİ

Öte yandan bazı uzmanlar, söz konusu teknolojiye şüpheyle yaklaşıyor. Örneğin, yapay zeka uygulamalarını denetleyen Parity AI isimli platformun kurucusu Dr. Rumman Chowdhury, bu teknolojinin tikleri veya kaygı bozukluğu olan kişiler arasında ayrımcılık yapabileceğini söylüyor.

AB ÜLKELERİNDE KULLANILMASI ÇOK ZOR

Birleşik Krallık merkezli, devlet ve işletmelerce yapılan gizlilik ihlallerini izleyen Privacy International kuruluşunun uzmanlarından ThIoannis Kouvakas, şirketin bilgilerini inceledi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) nedeniyle Avrupa Birliği'nde yasal olarak faaliyet göstermesinin zor olduğunu vurguladı.

DeepScore'un aktif müşterilerinin bulunduğu Endonezya ve Vietnam gibi bazı ülkelerde ise henüz kapsamlı veri koruma yasaları yürürlükte değil.