İnsanların yüzüne maske fırlatan ilginç silah

YouTuber Allen Pan, daha fazla insanı maske takmaya zorlamak için yeni bir maske silahı icat etti. Söz konusu silah, insanların yüzüne uzaktan maske fırlatabiliyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle, dünya genelinde çeşitli önlemler alınıyor.

Maskeler, koronavirüsün yayılmasıyla mücadele etmenin en etkili yollarından biri, ancak hala milyonlarca insan onları takmamak için direniyor.

YouTuber Allen Pan, bu duruma tepki olarak dikkat çeken bir alet geliştirdi. Yeni cihaz, tıpkı bir silah gibi insanların yüzüne sert bir şekilde maske fırlatabiliyor.

İlk önce maske fırlatma silahını birkaç cansız manken üzerinde deneyen Pan, daha sonra kendi üzerinde denedi ve işe yaradığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

MASKE FIRLATMA SİLAHI NASIL ÇALIŞIYOR

Maske fırlatma silahı, tetiğe basıldığında yüze doğru maskeyi fırlatıyor. Maskenin iplerine yerleştirilen mini mıknatıslar, boynun arkasından birbirine yapışıyor ve maskenin yüzde kalması sağlanıyor.