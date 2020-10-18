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    İnsansı robot Fedor'un Twitter hesabı, Rus kozmonotları eleştirdiği için kapatıldı

    Silah taşıyan, araba kullanan ve ağırlık kaldıran robot Fedor'un Twitter hesabı, Rus kozmonotlara yönelik suçlamaları nedeniyle askıya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 10:32
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    İnsansı robot Fedor'un Twitter hesabı, Rus kozmonotları eleştirdiği için kapatıldı

    Rusya, geçtiğimiz sene ağustos ayında insansı robotu Fedor'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş ve çeşitli eğitimlerden geçmesini sağlamıştı.

    İstasyonda geçirdiği 10 günlük sürede görevlerini başarıyla gerçekleştiren robot, daha sonra uzay yürüyüşü yapamadığı için Dünya'ya geri gönderilmişti.

    KOZMONOTLARI SUÇLADI

    Fedor, eski kozmonotlar Maxim Suraev'e ve Alexander Samokutyayev'e yönelik suçlamalarda bulundu.

    Fedor'a ait hesaptan yapılan paylaşımda "Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması'nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

    FEDOR

    TWITTER HESABI KAPATILDI

    Resmi olarak Skybot F-850 diye bilinen insan boyutundaki robot, bu paylaşımların ardından Twitter'dan kaldırıldı.

    Rusya uzay ajansı Roscosmos'un şu anki başkanı Dimitri Rogozin ile eski kozmonotlar arasında bir süredir tartışma yaşanıyor.

    Eski kozmonotlar, Roscosmos'un şu anki başkanı Rogozin nedeniyle Rusya'nın uzay programında ABD'nin gerisinde kaldığını düşünüyor.

    Bu nedenle robot Fedor'un Twitter hesabındaki paylaşımlarının Rogozin tarafından yapıldığı söyleniyor.

    FEDOR

    ROGOZIN: PAYLAŞIMLARI ROBOT YAPTI

    Söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirten Rogozin, daha önce yaptığı açıklamada Fedor'un Twitter hesabını kendi başına kullandığını iddia etmişti.

    Yapılan paylaşımların ardından eski kozmonot Samokutyaev ise mahkemeye gideceğini duyurdu.

    Instagram: @eshteknoloji

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