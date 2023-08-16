İnsansı robotlar hayatımıza giriyor! Çin seri üretime başladı Çinli bir şirket 5 km/s hızla hareket edebilen ve 50 kg'a kadar yük taşıyabilen insansı robotun seri üretime gireceğini açıkladı.

ensonhaber.com

İnsansı robotlar, insan benzeri özelliklere ve davranışlara sahip olan, genellikle dış görünüşleriyle insanları anımsatan robotlara deniyor.

Bu tür robotlar genellikle biçim, hareket ve bazen davranış açısından insanlara benzerlik gösteriyorlar.

İnsansı robotların tasarımı, güvenlik ve etik konularını da içerir çünkü yanlış kullanıldığında veya güvenlik önlemleri alınmadığında ciddi risklere yol açabilirler.

Çin seri üretime geçiyor

Çinli Fourier Intelligence şirketi GR-1adlı insansı robotunu seri üretim aşamasına geçiriyor.

İki ayağı üzerinde5 km/shızla hareket edebilen ve 50 kg'a kadar yük taşıyabileceği iddia edilen robot, önümüzdeki yıl satışa sunulacak.

Tasarlanma aşaması yaklaşık üç yıl süren GR-1, temmuz ayı sonunda Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) kapsamında sergilenmişti.

GR-1'in yaşlı bakımı, eğitim ve misafir karşılama gibi çeşitli senaryolarda kullanılabileceği belirtiliyor.

İnsansı robotların özellikleri

Fiziksel Benzerlik: İnsansı robotlar, insana benzeyen fiziksel özelliklere sahip olabilirler. Bu, yüz ifadeleri, vücut hareketleri, eller ve parmaklar gibi detayları içerebilir.

Yüz Tanıma ve İfade: İnsansı robotlar, yüz tanıma teknolojisi kullanarak insanların yüz ifadelerini tanıyabilir ve doğal yüz ifadelerini taklit edebilirler. Bu, duygusal tepkileri ifade etme yeteneğini içerir.

Ses Tanıma ve Konuşma: Bu tür robotlar, insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilmek için ses tanıma teknolojisi kullanabilirler. Kendi konuşmalarıyla yanıt verebilir ve insanlarla diyalog kurabilirler.

Hareket Yetenekleri: İnsansı robotlar, insan gibi hareket edebilirler. Bu, yürüme, koşma, eğilme, kalkma gibi hareketleri içerebilir. Bazıları insanlar gibi ellerini ve parmaklarını kullanabilirler.

Yapay Zeka Yetenekleri: İnsansı robotlar, yapay zeka algoritmalarını kullanarak problemleri çözebilir, kararlar alabilir ve öğrenme süreçleri gerçekleştirebilirler.

Eğitim ve Yardım: Robotlar, bazı durumlarda eğitim veya yardım amaçlarıyla kullanılabilirler. Örneğin, sağlık sektöründe hastalara rehberlik etmek veya eğitim kurumlarında öğrencilere destek sağlamak için kullanılabilirler.

Eğlence ve Etkileşim: Bu teknolojiyi kullanan robotlar, kullanıcılarla eğlenceli etkileşimlerde bulunabilirler. Oyunlar oynayabilir, şarkı söyleyebilir, hikayeler anlatabilir ve daha birçok etkinliği gerçekleştirebilirler.