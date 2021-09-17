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- Inspiration4 mürettebatı, uzaydaki ilk günlerini geçirdi
Inspiration4 mürettebatı, uzaydaki ilk günlerini geçirdi
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 09:37
- Güncelleme : 17.09.2021 - 10:25
ABD'li uzay şirketi SpaceX; Inspiration4 görevi kapsamında, profesyonel astronot olmayan insanlarla dolu bir uzay gemisini geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı.
Uzaya çıkan dört kişilik ekip; bir milyarder, bir doktor asistanı, bir mühendis ve bir bilim insanından oluşuyor.
SpaceX'le astronotluk eğitimlerini tamamlayan ekibin içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü, 3 gün boyunca Dünya yörüngesinde dolandıktan sonra yeryüzüne geri inecek.
Mürettebat, bilimsel araştırma için veri toplayacak ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.
UZAYDAKİ İLK GÜN
Inspiration4 görevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mürettebatın uzayda ilk günlerini başarıyla tamamladığı bilgisi paylaşıldı.
Kalkıştan bu yana, Dünya etrafında 15'ten fazla dolaşan mürettebat, aynı zamanda Crew Dragon'un üst kısmındaki kubbe cam tavandan manzaranın tadını çıkardı.
Mürettebatı taşıyan uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.