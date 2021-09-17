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Inspiration4 mürettebatı, uzaydaki ilk günlerini geçirdi

Inspiration4 mürettebatı, uzaydaki ilk günlerini geçirdi

İçinde ilk defa astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX kapsülü, uzaydaki ilk gününü tamamladı.